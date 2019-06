Magaly Medina: “No me pueden acusar por reírme de los gustos de Yahaira Plasencia” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La polémica conductora Magaly Medina le respondió fuerte y claro en su programa a la mamá de Jefferson Farfán, ‘Doña Charo’, quien la amenazó con demandarla por señalar que el exclusivo departamento que adquirió el futbolista es de la cantante Yahaira Plasencia.

"Seríamos unos brutos si dijéramos que el departamento es de Yahaira, cuando no aparece su nombre en Registros Públicos, tampoco sale el de 'Doña Charo', debe ser porque recién se está concretando esa venta. En el periodismo la gente se molesta por la burla y la ironía, pero la constitución me ampara", comentó Magaly Medina al inicio de su programa.

Luego continuó con: "No me pueden acusar por reírme y burlarme de los gustos de Yahaira, eso no está en el código penal. Si les molesta entonces no hagan tonterías, arreglen sus vidas bien",

Cabe mencionar que la mamá de Jefferson Farfán expresó en el programa ‘Domingo al Día’ que tomará medidas legales contra la ‘Urraca’ y otros personajes del espectáculo.