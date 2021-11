Magaly Medina recurrió a los primeros minutos de su programa para lamentar que una joven universitaria haya muerto durante una balacera en su natal Huacho, donde la conductora planeaba viajar por el aniversario de dicha ciudad.

“Es un día donde los huachanos no tenemos nada que celebrar porque hoy es un día triste porque unos sicarios, a quienes no le pagaron un cupo, mandaron a balear a cualquiera. Ellos eran personas inocentes que fueron a bailar con su grupo de moda y a divertirse, pero salieron heridos”, comentó Medina muy molesta.

“Una chica (por Karen Trujillo Armas) que fue a divertirse se murió. También hubo heridos. Estos sicarios actúan porque no se les paga los cupos por realizar un evento, la mafia cobra cupo por todo”, añadió la presentadora.

Magaly Medina revela que tenía intenciones de viajar a Huacho

Medina contó que ella fue invitada a la verbena de Huacho, pero dicho evento fue suspendido y no viajó.

“El día de ayer yo había sido invitada a la ciudad de Huacho, pero hace muchos años yo no participo en eventos conmemorativos porque sencillamente yo no quiero que me identifiquen con algún alcalde en especial”, comenzó diciendo.

“Este año vino un empresario privado que quiso llevarme y que yo participara de una fiesta el día de ayer, pero por alguna razón él suspendió el evento... yo iba a estar en una fiesta que tenía lugar en Huacho. Era la verbena, pero no se logró concretar”, explicó.

Huacho: Joven universitaria muere y otras cinco personas resultan heridas durante balacera en discoteca

Una balacera se desató en la madrugada de este miércoles 10 de noviembre en Huacho durante un concierto de la orquesta “La única tropical”, con motivo del aniversario de esta ciudad, perteneciente a la provincia de Huaura.

Según se conoció, sujetos desconocidos dispararon contra una joven de 21 años, quien falleció, y además hirieron a cinco personas que habían asistido al evento.

Según informó el diario Trome, fueron dos delincuentes los que ingresaron en una moto lineal al local Paraíso VIP y realizaron disparos en pleno show.

De acuerdo a las imágenes del portal Mazo Noticias, los músicos realizaban su presentación en el local cuando de pronto se desata el tiroteo. Los integrantes de la orquesta dejaron de tocar y se pusieron a buen recaudo, mientras que las personas gritaban y salían corriendo.

El portal ETP de Huacho informó que la mujer fallecida sería Karen Trujillo Armas de 21 años.

Mientras que los heridos fueron identificados como: Fabiola Salvador La Rosa (27), Milagros León López (37), Alex Osorio Pablo (38), Adrián Verástegui Torres (25) y Estefany Domínguez Soriano (29).

VIDEO RECOMENDADO

Papá de Melissa Paredes va al departamento de Rodrigo Gato’ Cuba y se lleva las pertenencias de su hija

Papá de Melissa Paredes va al departamento del ‘Gato’ Cuba y se lleva todo, hasta bikinis de su hija. Video: Magaly TV La Fime