Directa. La periodista Magaly Medina criticó el show que realizó el cantante Christian Domínguez durante el festejo de la boda de Ethel Pozo.

La presentadora del programa “América Hoy” contrajo nupcias, el último sábado diez de septiembre, con el productor Julián Alexander.

El evento se realizó en Pachacamac, al sur de Lima, y contó con la participación de Domínguez en el escenario, quien se atrevió a cantar y bailar su popular tema “Cómo se mata el gusano”.

El cumbiambero llamó la atención de los asistentes por su enérgico baile, donde se atrevió a quitarse la camisa frente al público.

“Se alucinó que estaba en uno de los conciertos que suele brindar ¡Qué falta de criterio!. Este chico no piensa, solo canta. Él dijo ‘me habían pedido que cante El gusano’, lo haces pero no te quitas la camisa. Una boda tiene un protocolo, una elegancia que él no sabe”, arremetió Medina.

LO MÁS VISTO