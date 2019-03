Magaly Medina le dice 'palo de escoba' a Olenka Zimmermann

Síguenos en Facebook

Magaly Medina llamó 'palo de escoba' a Olenka Zimmermann después de que la conductora de Panamericana dijo que la palabra de la 'Urraca' no tenía credibilidad pues estuvo en la cárcel por "difamación".

En una entrevista para el Trome, Magaly Medina aseguró que le causó molestia que traten de desmerecer su carrera periodística y que la quieran desacreditar.

"Me molestó que intentara desmerecer mi carrera periodística y desacreditarme, eso no se lo permito a nadie. Yo no soy una chibola de 16 a la que puede atarantar, como se vio en el video que presentamos, donde, con palabras de grueso calibre, insulta a una menor", dijo la conductora de 'Magaly TV La Firme'.

Recordemos que el video en el que Olenka discute con una menor de edad fue difundido por el programa Magaly TV, la firme.

"He visto varias cosas pero esa boquita de caramelo (de Olenka Zimmermann)...Nunca he dicho esa palabra. Tenía 16 años esta chica", dijo la popular 'Urraca'.