Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para comentar la entrevista de Cecilia Tait a Natalia Málaga, donde se mencionó una supuesta relación entre la exvoleibolista y Eva Ayllón.

En medio de la entrevista, Cecilia Tait expresó que no le gustaría ser “emparentada” con Magaly Medina, ya que la encuentra “fea”.

“Si yo tuviera que ‘volverme gay’, tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita”, expresó la también exvoleibolista

Debido a este comentario, Magaly Medina pidió que le digan cuándo es el cumpleaños de Tait para regalarle un espejo.

“Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait (risas). Ella se alucina una mamacita; mírate en un espejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Averígüenme para mandarle un espejo grande e inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso”, expresó Magaly Medina entre risas.

Magaly Medina denuncia que sujeto ofrece entrevistas en su programa por 8 mil soles

Según el reportaje en el programa de Magaly Medina, un individuo identificado como Robert Fernando Castro utiliza las redes sociales para ofrecer a las personas la oportunidad de aparecer en medios de comunicación. Una vez que atrae a sus víctimas, les cobra hasta 8 mil soles por una presunta participación en el programa de la popular Urraca.

Cabe mencionar que en su tarifario aparecen programas como Arriba Mi Gente, Mande quien Mande y Préndete. “Sostenía sus mentiras. Nosotros no lo conocemos (...) mi programa no está en venta”, contó Magaly Medina.

