Magaly Medina afrontará una nueva investigación por presuntamente violar la intimidad de Jefferson Farfán en dos oportunidades, al difundir en su programa “Magaly TV: La Firme” videos de reuniones que realizó el futbolista el 31 de julio y 19 de diciembre de 2019.

En medio de este proceso, la conductora de “Magaly TV: La Firme” se pronunció en su programa junto a su abogado, Iván Paredes, para explicar que hasta el momento no ha sido notificada por el Poder Judicial de dicha investigación.

“A todos hay que medir con la mis vara. ¿Cuál es el privilegio de ser Jefferson Farfán? El hecho de ser un jugador icónico de Alianza Lima lo hace superior hacia los ojos de la Justicia. Él es un ser humano común y corriente, el hecho que no le guste que le haya ‘ampayado’ cuando él comenzó a salir nuevamente con Yahaira Plasencia no es algo para llevarlo al Poder Judicial porque eso no es difamación, ni invasión a la privacidad”, comentó en su espacio de espectáculos.

Medina volvió aclarar que su equipo de investigación no usó algún drone para captar a Farfán. Además, la mujer de prensa indicó que no invadió la privacidad del deportista porque no ingresaron a su hogar.

“Él dice que nosotros invadimos su privacidad con un drone, pero cuál drone. Quiero que me lo demuestre, porque con manzanitas ya le hemos explicado que ese drone no existe”, sentenció.

¿Por qué Magaly Medina es investigada?

Inicialmente, este proceso fue archivado, debido a que el 40 Juzgado Penal de Lima declaró improcedente abrir investigación sumaria contra la presentadora de televisión y su productor general Patrick Llamo Aquezolo, por el delito de violación a la intimidad.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensa de Jefferson Farfán, que alegó que se publicaron dichas imágenes, en las que se aprecia al jugador de Alianza Lima realizando una reunión amical y familiar dentro de su hogar, sin su consentimiento.

Es por ello que la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres acogió su pedido, anuló la resolución del juez de primera instancia y dispuso que otro juez inicie proceso penal, indicando que amerita una investigación sumaria con el fin de determinarse la culpabilidad o no de los denunciados.

Cabe recordar que Magaly Medina afronta otra investigación por difamación agravada en la Cuarta Sala Penal de Reos Libres, que ordenó abrir un proceso en su contra por calificar a Jefferson Farfán como “cornudo” y “santo cachón” y acusarlo de no visitar a sus hijos.

