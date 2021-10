La presentadora Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Paula Arias, quien la mañana de este 14 de octubre se presentó en el programa “América Hoy” y dejó entrever que la conductora de espectáculos habría perdonado una infidelidad.

Según aclaró Magaly Medina, la separación que tuvo hace algunos meses con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, no fue por una infidelidad o una tercera persona, sino por otros temas personales.

“Yo realmente no siento que deba responder porque como yo no siento eso que no ha pasado en mi vida, porque no tendría cara ni dignidad para estar acá juzgando o criticando a otros cuando yo no hago lo mismo”, señaló Medina.

“Si por si acaso ha sido Paula tan ligera en referirse a mí... Paula está, supongo que picona, fastidiada, defiende a capa y espada al novio. Por si acaso, yo nunca he perdonado cachos, mi comunicado no fue por cachos, entérense y creo que eso ha quedado clarísimo”, agregó Medina.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” aclaró que si llega a ser víctima de alguna infidelidad, sería ella misma quien se encargue de exponer el hecho ante todos.

“La primera que a mí me pongan los ‘cachos’, a mi me adornen, eso será titular de primera plana con foto, video y todo, será el tema de la sobremesa por dos semanas o un mes entero. Cuando tenga algo contundente (para) mostrarme y decirme en mi cara pelada: ‘cachuda’, si hay esa contundencia no seré yo la que esté acá haciendo el papel de Paula, el ridículo horrible. Tengo mucho más dignidad que Paula Arias”, precisó antes de empezar a hablar con el doctor Tomás Angulo.

