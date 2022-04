Hace unos días, Rodrigo González utilizó sus redes sociales para responderle a Mónica Cabrejos, quien lo acusó de misógino y machista por cuestionar su denuncia por agresión sexual, la cual se cuenta en su libro.

“Ahora resulta que expresar libremente mi opinión que es que una desgracia no se utiliza jamás para marquetear un libro es ser misógino”, se lee en el tuit del presentador de TV.

“Uno escribe un libro para que se venda”

En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Mónica Cabrejos, para dar más detalles sobre Mujer Pública. Además, la popular Urraca utilizó unos minutos de su tiempo para responder a Rodrigo González, quien dijo que la exvedette utiliza su denuncia de agresión sexual para marquetear su libro.

“Mucha gente a dicho que ella a contado algunos pasajes para marquetearse y vender el libro, pero creo que finalmente cuando uno escribe un libro es como una especie de catarsis y segundo, uno tiene que vender un libro no para que se mosquee en las librerías”, expresó Magaly

Luego continuó con: “uno escribe un libro para que se venda. Como yo, no hago este programa porque me divierte y me entretiene, hago este programa para que lo vea la gente, no solo mi familia”.

“Los personajes no llevan nombre y apellido porque serían denuncias”

Mónica Cabrejos también contó que en su libro no se dice nombre ni apellido de los personajes, pues ella considera que iría más a un plano legal.

“Entiendo que haya mucha atención sobre el libro, porque hemos tenido una semana muy dura por la exposición (...) este libro está impregnado sobre mis experiencias como mujer en el Perú (...) hay hechos reales”, expresó Magaly.

Luego continuó con: “los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque sino el libro se convertiría en una denuncia y las denuncias no se hacen a través de un libro o un programa, sino en instituciones”.