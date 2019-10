Magaly Medina llama "boba" a Jazmín Pinedo por cuestionar sus 'ampays' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina no dudó en utilizar unos minutos de su programa para arremeter contra Jazmín Pinedo, luego de que la popular 'Chinita' insinuara que Mario Irivarren tiene que ver con la aparición de sus 'ampays' en "momentos precisos".

"Y si quieres decir que en mis 'ampays' hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo. Yo no soy amiga de Mario Irivarren, ni me importa, ni me interesa, de mis 'ampayados' no soy ni amiga, ni enemiga", manifestó la popular 'Urraca' en un primer momento.

Incluso, Magaly Medina no se quedó tranquila y también criticó el programa 'Mujeres al mando', donde también conducen Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Mirella Paz.

"Si tú no eres periodista, boba, porque eres boba, eres tonta, estás ahí (en 'Mujeres al mando') con qué favor... Eso de tener 6 animadores, dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente. Por eso ponen 6 a ver si entre todas juntan sus neuronas y sumadas las 6, dan una neuronota. 'Neuronas al mando' pónganle mejor", expresó la polémica conductora de televisión entre risas.

“A mis 'ampays' no los pongan en duda porque acá se trabaja. (...) Yo no necesito 6 medias neuronas que me acompañen, acá solita me jaraneo”, agregó Magaly Medina poniendo fin al tema.