La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó al ‘Zorro Zupe’ por sus calificar como “inhumana” y “bestia” a Mirella Huamán, madre de una niña que fue abusada sexuamente y asesinada en Independencia.

“Pasa a veces que en la televisión se le da oportunidad y se pone al frente de un programa a cada improvisado y a cada mono con metralleta que luego las consecuencias se ven. Hoy, realmente, ha sido asqueroso que un canal de televisión, de un programa dizque de espectáculos, cuando no tenga pauta, trate de temas de actualidad teniendo gente que no está preparada para tocar temas tan delicados, como el drama que vive una madre al que violaron y mataron a su pequeña hija de cuatro años. Resulta que ahora, estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, de su pobre e inútil existencia”, arremetió la periodista.

Magaly Medina

La popular ‘Urraca’ culpó a los productores y directores de ‘Válgame’ por contratar al ‘Zorro Zupe’ como conductor cuando no “sabe tener una opinión seria y formada” en televisión.

“Tienen la culpa aquellos productores, directores de programa, que los sacan de su inmundo fango de donde han venido. No puedes dar la responsabilidad a gente que no está preparada, que no tiene un mínimo de sentido común, que jamás leyó un libro, que no sabe tener una opinión propia, seria, formada y responsable. Hay personas que tienen que estar preparadas para entretener al público", expresó.

Eso no es todo. Magaly Medina lo calificó de “pobre ignorante” y reiteró su crítica hacia Latina por colocar al frente de una pantalla a presentado de ‘Válgame’.

“Eso le dijo este pobre ignorante. No hay que echarle la culpa porque si a un monito le pones una metralleta va a disparar. Entonces, en Latina tienen esa irresponsabilidad de hacer que otros lancen barro a otros lados y los demás se lavan las manos. No puede estar pasando que alguien que no sé de dónde ha salido y que no sé por qué suerte de la vida lo pusieron frente a una cámara de televisión tenga ese tipo de expresiones”, indicó.

VIDEO RELACIONADO

Zorro Zupe estalla contra madre de Camila