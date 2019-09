Magaly Medina llama ‘segundona’ a Tilsa Lozano

Síguenos en Facebook

No se quedó callada. Magaly Medina aseguró en una entrevista con Trome que Tilsa Lozano envidia su felicidad al lado de su esposo el notario Alfredo Zambrano.

La popular ‘Urraca’ respondió a las indirectas que ‘Tili’ suele enviarle por redes sociales: “Voy a cumplir tres años de casada y vivo con paz y tranquilidad, que no se ‘arañe’. Aquí solo hay una realidad con pruebas y es que ella quedó en nuestra memoria colectiva como la ‘segundona de un jugador’. Que no me envidie, que la envidia enferma”, aseguró Magaly Medina.

Luego, la conductora de TV se refirió a las demandas que entablará Tilsa Lozano a las personas que se atrevan a hablar de su pasado.

“Tendría que querellar a todo el país. Ella debería cuidarse de hablar sin pruebas, pero en este caso no me siento aludida porque si alguien me hubiera sacado de un cuarto en baby doll o llegado a la casa con una mujer, te juro que no estaría casada con alguien así”, sostuvo Medina.