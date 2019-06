Magaly Medina sobre Lucho Cáceres: "Debería besar el suelo que pisa Gisela Valcárcel" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el actor Lucho Cáceres, a quien calificó como una persona que no tiene respeto con los demás y que no acepta críticas.

"Qué considerada es Ethel Pozo llamar caballero a Lucho Cáceres. ¿Cuándo ha sido ese hombre un caballero? Siempre ha sido grosero, patán, por lo menos en el trato hacia mis cámaras y mis reporteros siempre su trato ha sido de un hombre que no no tiene nada de modales, absolutamente irrespestuoso con las mujeres. No soporta las críticas ni los malos comentarios. Debería besar el suelo que pisa Gisela Valcárcel porque ella lo rescató y lo trajo a su programa cuando estaba sin chamba", expresó la presentadora de espectáculos.

Magaly Medina cuestionó que Lucho Cáceres no haya aceptado el pedido de Valcárcel de bailar con Stephanie Valenzuela.

"Gisela Valcárcel en su reality le dio la oportunidad de reintegrarse a la televisión y de ahí ha comenzado a trabajar para América. Ahora le dijo 'ven apóyame con una concursante'. Su madrina se lo está pidiendo. La persona que una vez le dio la mano, lo apoyó, pero el dijo 'qué falta de respeto que me quieran hacer bailar con Stephanie (Valenzuela), como si él fuera una gran cosa", manifestó.

La conductora de 'Magaly TV: La Firme' también criticó su carrera de actor y su programa cultural que se transmite por un canal de cable.

"Ahora, el primer actor, ¿en dónde? La gente se desubica bien rápido. De repente se siente importante porque tiene un 'programete' dice cultural y de humor en el cable. Su compañero en este programa se lo cantó con todas sus letras, le dijo 'Lucho Cáceres, actor de quinta, trabajador de Gisela, le contó su historia en dos segundos'", indicó.