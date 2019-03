​Magaly Medina a Milagros Leiva: "Lávate la boca antes de llamarme mentirosa" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la presentación de Melissa Loza en el noticiero que conduce Milagros Leiva, se ha desatado un enfrentamiento entre esta última y Magaly Medina, quienes vienen utilizando sus programas para hacerse duras críticas.

Es así que en la última edición de su programa, Magaly Medina le respondió fuerte a Leiva tras haber hecho mención del rating que hacía cuando era conductora de Latina: "Ella dice que tienen enmarcado el día que yo hice 1.8 puntos, eso es ser bien mala leche, pero fue el único piquito en 'La Purita Verdad', fue el único día en el que se acercó (...)", sostuvo.

Tras ello, Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva: "No mentí, no miento, ahí están las cifras y las estadísticas como te dirá toda la gente que trabaja haciendo ratings no miente, no me llames mentirosa, lávate la boca antes de llamarme a mí mentirosa, porque eso es algo que he defendido toda mi carrera y cuando me dijeron mentirosa, y tengo el estigma de haberme ido a la cárcel no era por mentirosa, era por múltiples razones que creo que mucha gente conoce".