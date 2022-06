En la última edición de su programa en ATV, Magaly Medina mostró en exclusiva documento de fiscalía donde probaría que John Kelvin agredió sexualmente a su expareja Dalia Durán.

“Hay una cosa nueva a la que hemos tenido acceso en el expediente del Ministerio Público, y es el informe pericial forense del examen toxicológico que se le practicó a John Kelvin, llevado a cabo el seis de julio de 2021″, narró la popular Urraca.

“En este expediente se concluye que hubo violación, no solo maltrato psicológico después que los médicos legistas dieran su veredicto. Los médicos hacen análisis e interpretaciones del resultado, no solo el análisis psicológico practicado por el programa Aurora, que es del Ministerio de la Mujer”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ahora que no venga nadie a decir que no hay pruebas, porque ella, que fue acompañada con el abogado de John Kelvin, la familia de él, presionada porque luego que Chibolín y sus hijas le dieorn apoyo, ella ya no tuvo apoyo y ahora la ayuda el hermano de Kelvin”.

“Tenía equimosis verdosa de 4 por 2 centímetros, ubicada en la parte posterior interna de la pierna derecha, excoriación rojiza en la cara externa de la pierna derecha, equimosis violácea de 7 por 5 centímetros en la cara externa de la pierna derecha, equimosis de 7 por 5 centímetros ubicada en la cara posterior del muslo derecho, ocasionado por agente contuso y fricción, dos equimosis violáceas en la cara interna del muslo izquierdo, tres equimosis ovoides en el brazo, ocasionados por digitopresión”, narró Magaly Medina.

John Kelvin no estaba ebrio la noche que atacó a Dalia Durán

Según el informe practicado a Jhon Kelvin, él habría estado drogado y no ebrio, como él lo señaló: “Llevado a cabo la hora de muestra en fecha 06 de julio de 2021. Donde se determina al análisis de droga; resultado positivo para cocaína y benzoilegonina y al dosaje etílico: estado normal”.

Magaly aseguró que Jhon Kelvin usó la cuartada de que estaba ebrio porque así se deslindaba de responsabilidad del descontrol que tuvo en el que su expareja quien salió agreddida.