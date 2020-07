Magaly Medina no emitió su programa por tercer día en la semana

Magaly Medina no apareció en su programa ‘Magaly Tv. La firme’ esta noche. El último miércoles la conductora de espectáculos no salió al aire tras la investigación preliminar que le abrió la Fiscalía de la Nación. La conductora publicó un video de su perrito y no habló sobre el tema.

La Fiscalía le abrió una investigación preliminar a Magaly Medina por los presuntos delitos contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación de enfermedades peligrosas, tras haber contraído el coronavirus y seguir laborando en la conducción de su programa en ATV.

La denuncia que formalizó el periodista César Alfredo Vignolo contra la ‘urraca’ tuvo como consecuencia que el Ministerio Público abra un proceso de investigación que durará 60 días.

“El fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera fiscalía Provincial Penal Corporativa, dispuso la apertura de investigación preliminar contra Magaly Jesús Medina Vela y los sujetos en proceso de identificación por la presunta comisión del delito contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación - propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del programa televisivo Magaly TV la firme”, se lee en el documento.

Para la médica salubrista y epidemióloga, Maritza Ortiz, el problema con Magaly Medina es que desde que se anunció la cuarentena continuó yendo al canal para emitir su programa.

“Este tipo de programas debieron darse un receso, respetar la cuarentena. En todo caso, ella podría haber hecho su programa desde su computadora vía Zoom y hablar de sus chismes, entretener a su público”, indica.

La epidemióloga consideró que Magaly Medina pone en peligro la salud de las personas que trabajan para ella.

“Ella tenía reporteros que salían a la calle innecesariamente. Por ejemplo, nosotros, que somos personal de salud, es indispensable que sigamos saliendo. Las personas que abastecen de comida también es indispensable que sigan saliendo. En nuestro caso era un riesgo que teníamos que enfrentar obviamente con las medidas de seguridad. Pero, qué pasa con los reporteros de Magaly que han estado expuestos innecesariamente al peligro”, cuestionó.

La última vez que se difundió el programa de Magaly Medina fue este martes. Sin embargo, condujo su programa sola desde su casa y aseguró que cuenta con el apoyo de su canal para salir al aire, algo que solo sucedió ese día.