Luego de que Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, fuera expulsado de Latina por sus ataques a la madre de la niña de 4 años que fue asesinada en Independencia, Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el polémico tema en su programa.

“Nosotros no podemos tratar un programa de espectáculos como si fuera un salón de belleza. Esto no es una peluquería, no podemos escuchar rumores y echarlos a andar, solo porque nos da la gana. Es información, no es chisme del espectáculo. Dejemos el chisme de lado, esto es periodismo de espectáculos", dijo en un inicio la popular ‘Urraca’.

La polémica conductora de televisión también arremetió contra Mónica Cabrejos y Janet Barboza señalando que ambas también debieron ser sacadas de ‘Válgame’ junto con el ‘Zorro Zupe’.

"Todavía les ha quedado por ahí un par más que debieron desaparecer junto con el ‘Zorro Zupe’, debieron de sacar un par más de todas maneras. (...) Una se dice muy comunicadora, muy letrada según ella, pero cae en los mismos errores que el otro. Pero la otra ya ni hablar. La ‘retoquitos’ está mal preparada, la otra hacía una encuesta en la radio donde trabajo incitando a que la sociedad juzgue a la madre”, sostuvo ofuscada Magaly Medina.