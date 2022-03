La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, se pronunció sobre la reciente denuncia de la también presentadora de TV Mónica Cabrejos.

La también escritora denunció a través de su último libro, “Mujer Pública”, que fue víctima de un abuso sexual hace un año.

“Creo que en el Perú violar es lo más fácil que puede existir, violar mujeres es lo más fácil que puede existir. Es lo más asequible, lo más barato, comprobar una violación para una mujer adulta es difícil, no basta con que yo lo diga”, afirmó Cabrejos el último viernes en diálogo con el programa ‘Beto a Saber’.

En este contexto, la popular ‘urraca’ se refirió a las citadas declaraciones y consideró que Cabrejos puede estar refiriéndose a ‘Papelito’ Cáceres, un experiodista deportivo, quien tiene un marcado “acento porteño” y suele “ofrecer ‘paquetitos’ (de droga) a propios y extraños”; características que la propia escritora describió en su publicación.

“Muchos han concluido que se trataría del excomentarista deportivo ‘Papelito’ Cáceres, no estamos acusando, ella no dice el nombre exacto pero da ciertas señales que todos los periodistas estamos tomando para encontrar quien sería”, señaló Medina.

Según la denuncia de Cabrejos, el sujeto que abusó de ella la “drogó” con una sustancia conocida como “Viola fácil” (GHB).

“Es una droga conocida, muy barata, que no deja ningún tipo de rastro, se metaboliza en menos de once horas en el cuerpo. Cuando tú te despiertas ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”, aseguró en su momento en diálogo con Beto Ortiz.