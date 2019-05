​Magaly Medina y su reacción en vivo tras sismo de magnitud 4.8 en el Callao (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina se encontraba en su programa en vivo cuando ocurrió el sismo de magnitud 4.8 en el Callao y que se sintió en todo Lima.

El sismo ocurrió a las 22:14 horas de la noche del lunes, momento en el que Magaly Medina se encontraba 'rapeando' junto al modelo costarricense Coto Hernández, por lo que no sintió el movimiento telúrico.

Poco después, Magaly Medina se pronunció sobre el mencionado sismo y llamó a la tranquilidad: "Coto, hemos estado rapeando y ha habido un temblor de 4.8 de intensidad en el Callao (...) y nosotros hemos estado rapeando y no hemos sentido. Hay que pedirle a la población que no se alarme. Tranquilos, ya pasó, esto no es para alarmarse".