Magaly Medina reapareció en la conducción de su programa este martes, pese a los cuestionamientos que recibió en las redes sociales por continuar con su programa en vivo tras confirmar que dio positivo al nuevo coronavirus.

Fiel a su estilo, la conductora de televisión inició su programa bailando al ritmo de la canción “Contigo” de Danna Paola. Asimismo, la popular ‘Urraca’ explicó que se encuentra realizando su programa con una sola cámara vía Skype y sin la ayuda de ninguna persona de su canal, ni siquiera para ser maquillada o peinada.

“En mi vida siempre he hecho lo que he pensado es correcto y así he dirigido mi vida con mi instinto y siempre pa’lante, nunca mirando hacia atrás. Así he dirigido mi vida sin pedirle permiso a nadie, porque a mí nadie me ha ayudado a llegar a donde estoy, yo no le he pedido nada a nadie. Yo he chambeado duro, parejo y fuerte”, sostuvo enérgicamente Medina.

Magaly Medina reapareció en su programa pese a las críticas. (Video: ATV)

Magaly Medina también habló de la suerte que tiene ella a diferencia de otras personas para recibir la atención médica que necesita en medio de estos tiempos de pandemia.

“Ahora hago este programa porque me divierte hacerlo. Además, en este país de lágrimas, donde la salud es el último bastión, donde la salud está tan abandonada... De verdad yo soy una persona afortunada, no solo porque tengo los medios adecuados para poder curarme, sino también porque soy una persona bien alimentada que tiene toda esa fortuna a su lado y una persona recia, fuerte”, sostuvo la polémica conductora de espectáculos.

