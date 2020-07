Magaly Medina reapareció en la reciente edición de su programa de entretenimiento, tras haberse ausentado el último martes por un fuerte resfriado. La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ se mostró muy sonriente y dijo sentirse mejor de salud.

“Yo sé que mucha gente se ha preocupado y otros me han deseado lo peor porque ayer no estuve en el programa. Yo estoy muy apenada por no haber podido estar con ustedes, realmente me sentí mal, pero ustedes saben que soy una chola totalmente recia”, señaló Medina.

Magaly Medina regresó a la conducción de "Magaly TV: La Firme". (Foto: Captura ATV)

“Los que me conocen en mis 23 años de carrera saben que con migraña y recién inyectada salía al aire, pero ayer me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa”, añadió.

Además, la presentadora de televisión confesó que se hizo una nueva prueba de coronavirus para descartar un posible contagio de la enfermedad.

“Me hice el lunes una prueba rápida de COVID-19 que salió negativo, y que hago casi todas las semanas. Así que ahora me he hecho el hisopado para cuidar a la gente que vive conmigo y a la gente que trabaja conmigo. Esperaré los resultados, pero aquí estoy sintiéndome mucho mejor”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se ausentó en su programa tras enfermarse

Magaly Medina no se presenta al programa por resfrío. (Video: ATV)