En la última edición del año de su programa, Magaly Medina recordó de manera muy divertida la receta del pavo al horno que realizó en diciembre del 2019. Cabe recordar que muchos usuarios en redes sociales afirmaron que no les salió rico su cena y que casi se les malogra la Navidad.

“ El año pasado en algunos diarios se me criticó que mi receta a algunos no les salió bien. Bueno, eso fue el año pasado. Ahora, quiero explicarles de una manera bien didáctica y con manzanitas por qué me salió tan mal, por qué hoy he vuelto a preparar la receta pero de otra manera” , comentó la conductora de TV.

NUEVA RECETA DE PAVO AL HORNO

Magaly estrenó en su cuenta de YouTube una nueva receta que, según ella, no sucederá lo mismo que el año pasado.