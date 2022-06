Lo descartó. La periodista Magaly Medina se pronunció sobre su posible acogida televisiva a Edson Dávila ‘Giselo’, conductor del programa América Hoy junto a Ethel Pozo.

A través de sus redes sociales, la popular “urraca” negó querer ser “madrina” del también actor, quien en algún momento bromeó sobre dicho tema frente a Melissa Klug, empresaria y expareja del futbolista Jefferson Farfán, y aseguró que “por la plata baila el mono”.

“‘¿Juaaat?’ ¡En mi set bailo solita mejor!”, escribió a modo de respuesta, junto a una captura de pantalla de dicha noticia, la presentadora del programa Magaly TV La Firme.

¿Edson Dávila quiere a Magaly Medina como su nueva madrina televisiva?

Melissa Klug visitó el programa de YouTube “Edson Dávila Pa’ que más”, conducido por Edson Dávila, donde respondió una serie de preguntas respecto a su vida íntima. Sin embargo, la empresaria sorprendió con una revelación que dejó sin palabras al integrante de “América Hoy”.

En medio de la entrevista, la expareja de Jefferson Farfán contó que le llegó el rumor de que una conductora del canal 9 -que sería Magaly Medina- estaría tentando al conductor para que sea su ahijado televisivo.

“Yo he escuchado, hay rumores, me han contado, como que vienen. Que quieres tener una nueva madrina, y es del canal 9. De verdad, me ha venido harta información”, dijo Melissa Klug poniendo nervioso a Edson Dávila.

Al escucharla, el popular ‘Giselo’ manifestó que no ha escuchado nada al respecto. No obstante, dejó en claro que no tendría problemas en tener otro trabajo siempre y cuando ya no lo quieran en América.

“Yo todavía tengo contrato en América, pero tú sabes que yo tengo lo mío. Hasta que no me digan nada, yo seguiré trabajando bien. El día que me digan ‘chau’, me voy, no tengo ningún problema.... por la plata baila el mono”, comentó el popular ‘Giselo’.