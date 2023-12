En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que uno de sus reporteros era cercano a Lady Guillén, por ese motivo, pudieron saber que Rony García la golpeaba y, de esa forma, poder brindarle la ayuda necesaria.

“Cuando lo necesitó, ella tuvo un albergue porque la seguimos en todo momento (...) por él (uno de sus reporteros) te comenzamos a ayudar cuando tú eras una desconocida”, afirmó Magaly Medina.

Cabe mencionar que la popular Urraca le recordó a Guillén que ella salía ante la prensa cubriendo su rostro con un cerquillo y disculpando a su agresor.

“La gente no se acuerda; pero nosotros aquí sí. Nadie te creía, todo el mundo sabía que tapabas a tu novio”, mencionó.

Luego continuó con: “no me equivoque contigo porque al final te salvamos. Al final tú has vivido, al final ese hombre no te mató y gracias a lo que hicimos en este programa, mandamos a Ronny García a la cárcel”.