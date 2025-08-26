Magaly Medina salió en defensa de Gisela Valcárcel luego de que la conductora denunciara que no se le permitió el ingreso a América Televisión. La popular Urraca calificó lo sucedido como una falta de respeto y resaltó la trayectoria y el aporte que Valcárcel ha brindado a la TV.

“A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también”, expresó Magaly Medina para Infobae Perú

Luego continuó con: “me parece tremendo que no se le permita la entrada cuando ayer se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar”.

Gisela Valcárcel denuncia impedimento de ingreso a América TV y anuncia fin de América Hoy

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gisela Valcárcel denunció que no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión, pese a que su productora es la responsable de ‘América Hoy’. La empresaria señaló al director ejecutivo del canal, el mexicano Fernando Muñiz.

“Sabes Fernando, voy con mi abogado, para revisar esto, no creas que estoy sola (...) lo lamento por ustedes”, expresó Valcárcel, dejando en claro que recurrirá a la vía legal para evaluar lo sucedido.

En el mismo video, confirmó que el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza no continuará. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó”, sostuvo, al remarcar que la decisión es definitiva.

Finalmente, advirtió que no guardará silencio frente a la situación. “Voy a contar lo que tenga que contar a la prensa”, afirmó, en alusión a una posible exposición pública del conflicto con el canal.

Le prohíben el ingreso a Gisela Valcárcel a las instalaciones de América en Santa Beatriz. La conductora pone como responsable al CEO del canal, el mexicano Fernando Muñiz. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América hoy terminó”… 📺 (1/2) pic.twitter.com/U9fkaySvju — Zar de las telecomunicaciones (@pagamegenaro) August 26, 2025