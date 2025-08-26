Magaly Medina salió en defensa de Gisela Valcárcel luego de que la conductora denunciara que no se le permitió el ingreso a América Televisión. La popular Urraca calificó lo sucedido como una falta de respeto y resaltó la trayectoria y el aporte que Valcárcel ha brindado a la TV.
“A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también”, expresó Magaly Medina para Infobae Perú
Luego continuó con: “me parece tremendo que no se le permita la entrada cuando ayer se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar”.
Gisela Valcárcel denuncia impedimento de ingreso a América TV y anuncia fin de América Hoy
Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gisela Valcárcel denunció que no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión, pese a que su productora es la responsable de ‘América Hoy’. La empresaria señaló al director ejecutivo del canal, el mexicano Fernando Muñiz.
“Sabes Fernando, voy con mi abogado, para revisar esto, no creas que estoy sola (...) lo lamento por ustedes”, expresó Valcárcel, dejando en claro que recurrirá a la vía legal para evaluar lo sucedido.
En el mismo video, confirmó que el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza no continuará. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó”, sostuvo, al remarcar que la decisión es definitiva.
Finalmente, advirtió que no guardará silencio frente a la situación. “Voy a contar lo que tenga que contar a la prensa”, afirmó, en alusión a una posible exposición pública del conflicto con el canal.
Te puede interesar
- Fallece Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, a los 88 años en Madrid
- Big Time Rush anuncia su concierto en Lima el 27 de febrero en Costa 21
- Suheyn Cipriani es captada besando a misterioso hombre tras revelar episodios de violencia con César Vega
- Maju Mantilla: Esta fue la reacción de la exreina de belleza cuando le consultaron por el fin de su matrimonio
- Brunella Torpoco pone en pausa la salsa para incursionar en el bolero
- Melissa Klug defendió su relación con Jesús Barco: Él cometió una falta, lo reconoció y lo perdoné