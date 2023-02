La conductora de “Magaly Tv La Firme” respondió al periodista deportivo Erick Osores tras calificar a sus seguidores como ‘zombies’ de las redes sociales.

Cabe mencionar que el comunicador se refirió a los ataques que ha recibido luego de ser expuesto en el programa conducido por Magaly Medina por emitir comentarios racistas contra uno de sus ‘haters’.

“Magaly que su trabajo es esto, alimentar el morbo de la gente. Ella ni sus seguidores pueden ser mi referencia de lo que es bueno y malo. Los seguidores de Magaly parecen zombies, de verdad no tienen cerebro, así que estoy chocando por lo menos con 10 millones de peruanos, no me interesa. (...) Yo te he dicho siempre, a mí Magaly me parece una ‘crack’ independientemente de que me critique o no”, expresó el comentarista.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ cuestionó que Osores se hubiera despotricado contra sus fans. “Entonces, si me consideras una ‘crack’. ¿Para qué te arañas e insultas a mis pobres seguidores? No son zombies, me quieren, me defienden, se pelean con otros.”, mencionó.

“La televisión me enseñó a ser muy agradecida con el público porque yo entro a sus hogares sin tocarles la puerta, sin pedirles permiso. Entro y estoy ahí, soy parte de su familia, parte de su entorno, por eso cuando me encuentran en la calle me saludan como si fueran mi familia, como si me conocieran de años”, señaló Medina.

