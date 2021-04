Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para aseguró arremeter contra las conductoras de América Hoy, luego que presentarán a Alfredo Zambrano como un posible integrante de El Gran Show.

Es más, la conductora de espectáculos, le hizo prácticamente “la cruz” a Gisela Valcárcel, pues aseveró que su “mentira” en televisión no quedará ahí, sino que tendrá graves consecuencias.

“Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, señaló Magaly Medina en su programa en ATV.

GISELO SU ENGREÍDO

Magaly comentó que Gisela y las conductoras de América Hoy se han ganado una enemiga, pero excluyó a Edson Davila, el popular Giselo.

“Se las sabe todas esta, pero no sabe con quién te metiste, te acabas de ganar nuevamente a tu peor enemiga Gisela Valcárcel... Ahora otra vez te pusiste en mi mira, y no solo tú, tu hija y las otras *****, excepto Giselo (...) Toda la vida me ha caído mal, me ha caído como una bomba su hipocresía, esa su falsa careta que siempre lleva”, sentenció Medina.





