La conductora de “Magaly Tv La Firme” respondió a las indirectas que dio Janet Barboza en “América Hoy” acerca del rating de su programa y el de la telenovela ‘Maricucha 2′.

Cabe mencionar que la presentadora del magazine matutino dejó entrever que la producción de Michelle Alexander superaba en audiencia diariamente al programa de espectáculos de la popular ‘Urraca’. “Esa que es pisoteada por la ‘Maricucha’, más claro imposible”, indicó.

Al respecto, Magaly Medina mencionó que el capítulo con la escena del beso entre los personajes interpretados por Ethel Pozo y Christian Domínguez no había tenido mucho alcance. Además, aclaró que lidera el horario en sintonía.

“Lograron tener 22 puntos, no como otros capítulos que esa novela ha logrado 27, 28 puntos, que no se alucina la gran súper estrella. Eso es lo que yo hago en el A, B, ahí si les doy de alma a las telenovelas. Porque hay algunos graciositos que andan diciendo que Magaly es la segunda, sí, la segunda en toda la programación del horario estelar después de la telenovelas, pero nadie me gana en el A, B, nadie. No me gana ni ‘Al Fondo Hay Sitio’ ni ‘Maricucha’ y eso es muy importante”, expresó la periodista.

