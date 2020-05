Luego de que Angie Jibaja la tildara de “bocona” y asegurara que mostrará “imágenes exclusivas” en sus redes sociales, Magaly Medina no dudó en utilizar varios minutos de su programa para responderle a la popular ‘Chica de los tatuajes’.

“A mí no me gustan las amenazas, Angie. Yo cuando tengo imágenes las muestro, como he mostrado todas las imágenes a lo largo de los años sobre ti, tu carrera, tus caídas y todo lo demás. A mí no me amenaces, ni tú ni nadie. Pueden mostrar las imágenes que quieran y que les dé la gana, a mí no se me acaba el mundo”, contestó la popular ‘Urraca’ tras ver las historias de Instagram de Angie Jibaja.

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”. (Video: ATV)

“Pueden mostrar, pero ya me canso de que la gente amenace. ‘Que voy a mostrar esto, que tengo esto’, pero el que tiene algo lo muestra y eso es lo que hay que hacer. Dejen de amenazar", agregó la conductora de televisión.

Finalmente, le aconsejó a Angie Jibaja que se preocupe más por su terapia que por andar soltando amenazas en las redes sociales.

"Yo creo que en vez de hacer tanta iracunda furia contra mí o contra alguna otra persona, de verdad dedícate a tu terapia que eso es lo único que te va a salvar”, sentenció Medina.

