Luego de que el Colegio de Periodistas de Lima emitiera un comunicado rechazando la conducta que tuvieron Magaly Medina y Janet Barboza durante una entrevista, la popular ‘Urraca’ no dudó en utilizar unos minutos de su programa para responder ante el pronunciamiento.

“Yo le quiero decir al Colegio de Periodistas, al cual así tenga mi título en la mano jamás me afiliaría, que no tiene ninguna representatividad con nosotros los periodistas. El periodismo es un oficio, se nace para esto y hay varios comunicadores con título en la mano que absolutamente no sirven para nada”, dijo la polémica conductora de televisión.

Magaly Medina responde al Colegio de Periodistas de Lima. (Video: ATV)

Asimismo, Magaly Medina aprovechó para arremeter contra otros personajes que han estado al frente de una cámara como conductores y no dudó en mencionar a los programas de ‘Válgame’ y ‘Mujeres al mando’.

“Hay gente en la televisión que así tengan el cartón no saben qué hacer con su oficio. Esto es un oficio señores”, sentenció Magaly Medina como respuesta al comunicado que emitió el Colegio de Periodistas de Lima.

