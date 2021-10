Tras el nuevo comunicado que lanzó Melissa Paredes en sus redes sociales anunciando que ha iniciado los trámites de divorcio con Rodrigo Cuba, Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el tema en su programa y señaló que la modelo es una persona inconsecuente.

“Ella que pone imágenes que por supuesto que van a desatar habladurías y todo tipo de especulaciones, yo creo que el comunicado tiene también que partir de ella. Uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa”, comentó en un inicio la popular ‘Urraca’.

Asimismo, señaló que si ya no quiere que se especule sobre ella en los programas de espectáculos, lo primero que debe dejar de hacer es publicar momentos familiares en sus redes sociales.

“Como siempre, no es consecuente entre lo que hace y lo que dice. Porque si tú no quieres que se siga especulando, Melissa y tú lo sabes bien porque no eres novata en este medio, lo mejor que podrías hacer es no publicar cuando te grabes junto a tu esposo y tu hija empijamados”, agregó la conductora de televisión.

Finalmente, Magaly Medina reiteró que Melissa Paredes debe tratar de medir lo que publica en redes sociales a fin de no seguir exponiendo una relación que ya ha sido bastante expuesta.

“Los malos entendidos parten de ti, no de la prensa. Nosotros estamos ávidos como el público de saber más, de cómo va a terminar esto. La que involucra a su hija desde siempre es ella, y a partir del ‘ampay’ creo que la expone muchísimo más”, sentenció la figura de ATV.

