Tras la demanda millonaria que le entabló Sheyla Rojas por haber difundido conversaciones privadas en su programa de espectáculos, Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el tema al inicio de su edición de esta noche.

“Cuando uno hace cosas que van a quedar en las redes sociales por siempre, entonces tienes que tener en cuenta que tus niños van a crecer y van a ver. Ellos van a recibir bullying no por lo que Magaly Medina dijo, sino por lo que las personas hicieron y están colgadas en redes. Hechos que pueden causarles vergüenza, pero de los que Magaly Medina no es responsable en absoluto”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

“Ser mediático tiene una gran responsabilidad y es carne que sale con hueso. Así lo tomas o lo dejas. Manejas mal tu vida personal, entonces tienes que hacerte responsable, pero no puedes intentar hacer responsable a otros por lo que a ti te avergüenza”, agregó Magaly Medina.

Asimismo, Magaly Medina contó que los abogados de su canal han respondido a la carta notarial de Sheyla Rojas, en la que hay unos agraviantes en contra de su desempeño profesional y su honor.

“Su abogado ha salido a denigrarme en todos los programas y yo me voy a quedar calladita. Ah no, esto se habla y se dice, porque yo a los juicios nunca les he temido. Yo nunca he dejado de ir a ningún juzgado cuando me han llamado, he sido respetuosa siempre de las leyes”, sentenció la conductora de televisión.

