Magaly Medina habló una vez más sobre el fin de su relación matrimonial con el notario Alfredo Zambrano y aseguró que en ningún momento fingió la felicidad que se vio en sus redes sociales.

“Yo no soy actriz, no sé actuar y nunca estudié para eso. (...) Todo lo que ustedes vieron en mis redes sociales porque abrí las puertas de mi casa y de mi vida personal porque me provocó, lo hice con mucho cariño”, señaló en un inicio la polémica conductora de televisión.

CORREO - Magaly Medina aclara especulaciones en torno a su relación

“No tengo por qué fingir, yo creo que lo que ustedes vieron en mis redes sociales y lo que yo les ofrecí era espontáneo, porque yo actriz no soy y mi esposo tampoco lo es. Ahí no se mostraba una ficción ni una telenovela cotidiana”, aseguró la popular ‘Urraca’.

Respecto a los comentario que ha venido haciendo Rodrigo González en su programa ‘Amor y Fuego’, Magaly Medina dejó en claro que él es una persona que ya no pertenece a su círculo cercano de amigos, por lo que no conoce información sobre su vida privada.

“Quienes nos conocen de cerca, quienes han formado parte de nuestro grupo de amigos más cercanos. Hay gente que ya no está dentro de mi círculo de amigos, no me conoce bien, entonces yo digo quienes sí nos conocen a mi esposo y a mí pueden dar fe de la maravillosa pareja que hemos sido”, sentenció Medina.

