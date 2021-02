Magaly Medina aprovechó su espacio en ATV para dirigirse a Janet Barboza, luego de que la conductora señaló en el programa ‘América Hoy’ que Daniela Darcourt “cobró un pisco” por tener una colaboración musical con el abogado Alfredo Zambrano.

“Ando preocupada por Daniela Darcourt. ¿Habrá cobrado o habrá trabajado gratis? ¿Canjes nomás ha sido, no? Pobre Daniela, por un pisco, jajaja”, dijo Barboza en la reciente edición de ‘América Hoy’.

Ante este comentario, Medina no se quedó de brazos cruzados y desmintió a Barboza. “Ella dice que por un par de piscos, pero eso fue un detalle navideño. Cuando se quiere agradecer algo a alguien y cuando uno aprecia a una persona, por supuesto que uno quiere dar lo que puede ofrecer”, explicó Magaly Medina.

Magaly Medina le responde a Janet Barboza

“Pero esto no es un pisco, es un Dom Pérignon. Quizás no lo conoces, pero de repente cuando trabaje tu novio mantenido y cuando deje de cargarte las maletas y gane un poquito de platita. De repente juntando un año de chamba, él te puede comprar uno y quizás pruebes”, añadió.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La Firme” se refirió a la actual pareja de Barboza, Miguel Bayona.

“Yo estaría avergonzada de tener un tipo mediocre a mi lado. Yo no podría, prefiero estar solita, a tener a alguien que no puedo admirar. Mi marido es un NN y un desconocido para el mundo de la farándula y así quiere estar”, sentenció.

“Lo que él hizo acá no es para ganar dinero porque él lo gana en otro lado. Cómo se ve que no sabe nada de nada. Qué nivel de ignorancia, acaso no sabes que esto no es gratis. La gente no te graba un video gratis. Todo cuesta plata”, concluyó.

