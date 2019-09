Magaly Medina le responde a Nicola Porcella: "Hay gente bien ególatra" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Nicola Porcella asegurara que Magaly Medina habla de él "porque no tiene cómo llenar su programa", la popular 'Urraca' no dudó en utilizar varios minutos de su programa para responderle al exchico reality.

"Hay gente bien ególatra que cree ser el centro de la atención de todos. Así como hablo de Nicola Porcella, hablo de un montón de gente y si tenemos una hora y cuarto de programa diario es porque tenemos harto material felizmente", comentó Magaly Medina en un primer momento.

Asimismo, la polémica conductora de televisión aseguró que su trabajo "no es caerle bien" a los personajes de la farándula peruana y le pidió que deje de amenazarla diciendo que ampliará su demanda contra ella.

"Yo analizo las conductas de la gente de televisión porque esa es mi chamba. Mi chamba no es caerle bien a ustedes, no es ganar amigos aquí", sostuvo.

"Eso de que yo sigo ampliando mi querella, no me amenaces, no me amenaces Nicola Porcella, deja de amenazarme. (...) Yo con una especialista analizo tus actitudes frente a cámaras y tus actitudes públicas en tu red social, porque es lo que se hace y no soy la única en la televisión nacional que ha hablado de tu desorden 'borderline'", agregó Magaly Medina.