Magaly Medina no dudó en responderle a Jossmery Toledo, tras enterarse que su abogado, Stefano Miranda, sostuvo que están evaluando una demanda contra la conductora por el ‘ampay’ donde se ve a la suboficial ingresando a un hotel con el futbolista Christopher Olivares.

“¿Cuándo se ha visto demandar por un ‘ampay’? Estamos en plena calle a la luz del día, no hemos entrado a la habitación ni a la ducha, ni a nada por el estilo. Ay, por favor, ya no se pasen”, expresó la popular ‘Urraca’ en su programa.

Magaly Medina responde ante posible demanda de Jossmery Toledo. (Video: ATV)

Asimismo, la polémica conductora de televisión señaló que Jossmery Toledo es una figura pública desde que se hizo conocida por su video viral en Tik Tok y que todos los futbolistas tienen un espacio en su programa.

“¿Cuáles serían las causas por las que intentaría demandarme su abogado? ¿Porque me metí en tu intimidad, en tu privacía? No, ella es una persona que desde aquella vez que salió en un Tik Tok es una persona pública. Le han pagado por desfilar, le han pagado por ir a un show en el norte del país. Y el ‘Zancudito’ es el hijo del ‘Zancudo’ Olivares, es un futbolista. Y como saben en este programa los futbolistas si no caen, resbalan. Es la ‘casa del jabonero’”, manifestó Magaly Medina.