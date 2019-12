Luego de que Sheyla Rojas señalara que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre su vida privada, Magaly Medina no dudó en utilizar varios minutos de su programa para responderle a la rubia conductora.

“Ha dicho que yo la he denigrado como mujer. ¿Yo o Fidelio Cavalli? Por favor, acá lo que hacemos es criticar y si critico pues lo hago con fundamento, yo no recuerdo haberle dicho algún adjetivo calificativo de esos que ella diga ‘ay, me está denigrando como mujer’”, dijo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica conductora de ATV sostuvo que está “harta” de que las figuras del espectáculo se victimicen alegando que es una cuestión de género cuando ella solo critica su conducta.

“Sheyla no debería de sentirse fastidiada y ya estoy harta de que algunas personas utilicen la cuestión de género para defenderse de las críticas. Una cosa es criticar y otra cosa es que te insulten. Criticamos el accionar, la conducta, el comportamiento y el profesionalismo. Porque si tú te pones en vitrina, si tú eres un personaje público, tienes que aceptar eso y aprender a lidiar y a vivir con eso”, sostuvo Magaly Medina.

Magaly Medina le responde a Sheyla Rojas. (Video: ATV)