Tras los contantes cuestionamientos que ha hecho Magaly Medina a la vida de lujos que lleva Stephanie Valenzuela, la modelo peruana decidió responderle con un contundente mensaje en las redes sociales.

“Nunca te compares conmigo, las ratas como tú no salen de la basura... Sigue hablando que tu envidia me da risa. Recuerda que lo que Dios bendice, el hombre no lo cambia... Él ve nuestra alma y le da a cada quien lo que corresponde”, escribió la exchica reality en sus historias de Instagram.

Magaly Medina le responde a Stephanie Valenzuela. (Video: ATV)

Ante este mensaje público, la conductora de televisión no dudó en utilizar varios minutos de su programa para responderle.

“Miren ve lo que dice esta atrevida. (...) Ella está insultando y no contestando. Stephanie, tú no te molestes y no insultes. Nosotros preguntamos porque de verdad somos ingenuos. También hay que decirle a mucha más gente que también puede gozar de esos lujos porque nunca te vemos trabajando”, comentó la popular ‘Urraca’ en un primer momento.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que no se puede comparar con Stephanie Valenzuela, pues de ella sí se conoce los ingresos que obtiene producto de su trabajo.

“De mí se sabe cómo consigo todo lo que tengo, pero de ti querida vamos, vamos. Anda aclarándonos ese panorama y luego hablamos del señor Dios que te provee”, sentenció la polémica presentadora.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina responde a los ataques de Alfredo Adame

Magaly Medina responde a los ataques de Alfredo Adame. (Video: ATV)