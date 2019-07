Magaly Medina respondió a usuario que la insultó por su apariencia física (FOTO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció en la red social Instagram luego de que un usuario la insultó por su apariencia física.

El hombre la calificó de "fea" y de "tía", pero la periodista no se quedó callada. "Felizmente yo me siento increíblemente regia y me zu**o en comentarios sexistas como el tuyo. Jamás miraría a un ombre sin H como tú. ¡He dicho!”, le respondió la comunicadora.

La popular 'Urraca' también se tomó el tiempo para responder a otra usuaria que criticó su físico. “¿Por qué en tv, en tu programa Magaly, sales seca y cuadrada y hasta en este video y solo en tus fotos sales con un poquito de cintura? No abuses del Photoshop, muestra cómo eres”, escribió la cibernauta.

“¿Crees que necesito Photoshop en un video? Te invito a verme en persona y verás lo bien que me veo. Saludos regia”, le explicó Medina.