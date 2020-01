Tras anunciar el ‘ampay’ de la fiesta que organizó Carlos Zambrano en un catamarán junto a varias mujeres, Magaly Medina reveló que uno de los amigos del futbolista intentó sobornar a su reportero cuando se dieron cuenta de que los estaban grabando.

“Cuando vieron que nosotros ya teníamos las imágenes, este amigo de Zambrano hizo todo lo posible por tratar de comprar el silencio y el video... Le dijo ‘te arreglo el mes, ya cuánto quieres, dime lo que quieras y yo te lo doy’. Le menciona incluso ‘vamos al cajero, bajamos y te doy lo que quieras’. Así con esas palabras”, contó la popular ‘Urraca’ antes de presentar el informe.

Asimismo, la conductora de televisión manifestó que dicho amigo del ‘Kaiser’ en un primer momento fue amenazador con su equipo de trabajo. Pero al ver que no tenía resultado, pidió “por piedad” que no sacaran el ‘ampay’.

“A mí lo que me enerva es que piensan que mis investigadores tienen precio, que este programa tiene precio. Nosotros no somos delincuentes, ni chantajistas, ni mucho menos. Cuando tenemos un material, lo ponemos al aire, y plata que exista, no nos importa”, sostuvo exaltada Magaly Medina.

Magaly Medina revela que amigo de Carlos Zambrano ofreció dinero a su reportero. (Video: ATV)