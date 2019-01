​Magaly Medina revela que conversó con Sheyla Rojas sobre su situación con Antonio Pavón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Días atrás Antonio Pavón se presentó en televisión para acusar a su expareja Sheyla Rojas de no dejarlo ver a su hijo. Tras esto, llamó por teléfono a Magaly Medina, en cuyo programa se hizo la denuncia, dándole más detalles de lo que estaría ocurriendo.

Es así que mientras entrevistaba a Alicia, hermana de Antonio Pavón, Magaly Medina reveló: "Yo esta tarde recibí una llamada de Sheyla, lo voy a contar, donde hablamos como cerca de una hora por teléfono, me contó muchos detalles que no quiere seguir hablando de este tema, me dijo que no va a hablar ante mis cámaras ni ante ninguna otra cámara", sostuvo.

Junto a esto, Sheyla Rojas le habría contado a Magaly Medina sobre la intención de Antonio Pavón de quedarse en el extranjero con su hijo: "Me dijo que tu hermano le pidió que se quería quedar en los Estados Unidos con el bebé porque ahí había colegio gratis y que él iba a trabajar una vez a la semana como camarero, pero le pedía que ella le enviara dinero para que se mantenga".

Finalmente, la ex chica reality habría asegurado que no recibe dinero por parte de Antonio Pavón para la manutención de su hijo: "Me dice que no le pasa los 1500 soles que Antonio aseguró acá que le pasaba, me dice que desde octubre ella no recibe ni siquiere 1500 soles".