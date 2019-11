Magaly Medina revela por qué no asiste a la Teletón: "Cuando Gisela está, nadie más la puede tapar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina se sumó a los comentarios que han habido en torno a la organización de la Teletón, luego de que se especulara que la ausencia de los artistas de ProTv se debía a una supuesta exigencia de Gisela Valcárcel. Sin embargo, la popular 'Señito' lo negó al ser interrogada sobre el tema.

"La 'Cantinflas' de Gisela siempre sale a desmentirlo en su peculiar estilo. Yo no sé si es mejor que se quede calladita o que hable", comentó la popular 'Urraca' tras escuchar las declaraciones que dio la rubia conductora de televisión.

Asimismo, Magaly Medina explicó por qué ella tampoco asiste a la Teletón, debido a que la principal figura es Gisela Valcárcel.

"Para empezar yo tampoco fui, pero ¿yo por qué no participo en la Teletón? Porque Gisela es la principal y yo no voy a ir tampoco, digamos, en un horario donde ella no esté. Porque cuando ella está, nadie más la puede tapar, nadie más le puede quitar su brillo. Entonces para ir en un horario de madrugada cuando nadie me ve, yo prefiero no participar", sostuvo la polémica conductora.

"Además, ella no aceptaría estar en un mismo set y yo tampoco", agregó Magaly Medina entre risas.