En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes de Deyvis Orosco ingresando por la tarde a un local donde ofrecen masajes tántricos y luego salir por la madrugada.

“No sabíamos que Deyvis Orosco era aficionado a los saunas (...) decidimos investigar qué tan atractivo es este sauna para que algunos como Deyvis Orosco pasen horas de horas allí, debe tener juegos divertidos para que alguien entre en la tarde y salga a las 2 de la mañana” , expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “parece que hay gente que le gusta los saunas, pero ese sauna a mí ya me parecería sospechoso si alguien cercano a mí va a un lugar donde sabes que hay “masajes con final feliz”. No sé, pero a mí no se me cocina, ¿la esposa sabrá? Cassandra, buena pregunta porque 2 y 47 de la mañana, qué haces hasta esa hora, sabiendo que entró en la tarde y te quedas hasta la madrugada”.

