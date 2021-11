La conductora de televisión Magaly Medina respondió a la cantante Michelle Soifer, quien la criticó por no ir, de manera constante, a Huacho y preguntó qué acciones u obras había realizado por el lugar que la vio nacer.

“Soy una mujer de Huacho, vacacioné hasta los 16 años, en sus playas, y luego cuando me ha dado la gana ir a Huacho, voy, que es mi tierra natal. No le paso la voz a la prensa para que me siga, no te invito tampoco a ti. Además, voy a donde me da la gana, ahora soy la alcaldesa. Imagínense”, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Recordemos que la exchica reality cuestionó a la popular ‘Urraca’ por ir a Miami, en Estados Unidos, para pasar de vacaciones en lugar de visitar a la ciudad ubicada en la provincia de Huaura.

“Me da la gana irme a Miami, a donde michi yo quiera. ¿Acaso te pido a ti para que me pagues el pasaje? Es fruto de mi esfuerzo y trabajo. Con esto me gano mi plata como me da la gana. Qué se habrá creído esta, ahora me va a decir dónde tengo que tomar vacaciones. Ay, por favor, esta chica, qué le ha pasado, denle algo en el cerebro, creo que a la hora que se hizo la manga gástrica le quitaron un poco de neuronas”, respondió Magaly Medina.

La conductora de televisión también dijo que Michelle Soifer era protagonistas de escándalos por haber tenido exparejas “vagos”.

