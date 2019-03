​Magaly Medina se muestra indignada porque le quitaron la corona a la Miss Trujillo Claudia Meza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Claudia Meza hace unas horas en televisión para hablar sobre el retiro de su título como Miss Trujillo 2019. Ella se mostró sorprendida pues aseguró que no le informaron al respecto y que se enteró por los medios de comunicación. Por otro lado, Magaly Medina se mostró indignada con la decisión.

La conductora de TV se mostró molesta y utilizó su programa para enviar un fuerte mensaje a los directores regionales del certamen en Trujillo, pues considera que es injusto, debido a que la decisión se habría supuestamente tomado en base a que Claudia Meza no comunicó que denunciaría públicamente haber sido dopada e intento de abuso sexual en la misma fiesta de Asia en la que Poly Ávila habría sido drogada.

Es así que Magaly Medina sostuvo lo siguiente: "A mí realmente me asombra, me está asombrando acá la falta de solidaridad, y la falta de solidaridad de los directores regionales de Trujillo que bien han dicho en un chat que ellos son una franquicia, que no le paga franquicia a Lima o sea son independientes".

Tras ello, la conductora de Magaly TV, la firme se dirigió a los directores del certamen: "Señores independientes, un poco más de solidaridad, esta chica no fue por su gusto, pero ella no consumió las drogas porque le dio la gana, ella no sufrió intento de violación porque le dio la gana, sino porque alguien abusó de ella, ese es el hecho que debemos de valorar".

Después de esto, Magaly Medina envió un fuerte mensaje sobre el hecho: "Ella puede ser una prostituta pero dijo no, la doparon y la intentaron violar, esa es la única verdad que debe prevalecer ahora y no me parece que en estos momentos en que se dé todo este escándalo, se aproveche estas circunstancias y se le quite la corona, se le quite el apoyo, nunca el comité regional de Trujillo le dio un apoyo moral, eso no se hace", sostuvo en Magaly TV, la firme.