Magaly Medina a Sheyla Rojas: "Piensa primero en tu hijo antes que en ti misma" (VIDEO)

Antonio Pavón volvió a asistir al set de Magaly Medina para demostrar que Sheyla Rojas continúa sin dejarlo ver a su hijo. La polémica conductora no pudo evitar pronunciarse involucrando a la actual pareja de 'Shey Shey', Pedro Moral.

"A mí lo que me asombra también es la respuesta de Pedro Moral, futuro esposo de Sheyla Rojas. (...) Y de todas maneras no va a ser un padre, pero va a ser el compañero de la madre, también va a ser una figura que el niño va a tener en cuenta. Entonces, creo que él no puede decir sencillamente que eso es (un asunto) entre Sheyla y Antonio Pavón", comentó la popular 'Urraca' sobre las declaraciones que dio el empresario.

Asimismo, Magaly Medina no dudó en enviarle un claro mensaje a la conductora de 'Estás en Todas' para que el tema pueda resolverse de la mejor manera.

"Yo creo que esto se tiene que resolver por las buenas. Y esperemos que lo hagas antes que un juez tenga que tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a seguir pendientes del tema hasta que esto se resuelva. Yo creo que tiene que entrar en razón Sheyla. Piensa primero en tu hijo Sheyla, antes que en ti misma", manifestó la periodista.