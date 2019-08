Magaly Medina a Nicola Porcella: "Si Angie lleva los pantalones en esa relación yo prefiero usar minifalda"

Síguenos en Facebook

Magaly Medina respondió a Nicola Porcella, luego de que el integrante de realities aseguró en un video adelanto de 'El Valor de la Verdad' que Angie Arizaga era quien "llevaba los pantalones" en su romance dando a entender que la popular 'Negrita' no sufrió agresión de su parte.

"Miedo a que me digan lo que me digan: ‘Angie es la que llevaba los pantalones en la relación, Angie es la que mandaba’”, indicó en un clip. Tras ver estas declaraciones, Magaly Medina no se quedó conforme y le respondió desde su espacio en ATV.

"Por dios. Yo he visto hombres mentirosos en la vida, pero este se lleva todos los premios de la academia(...)¿Que Angie llevaba los pantalones en esa relación?, ¡por favor! Si ella lleva los pantalones en esa relación, yo prefiero usar minifalda. ¿Angie es la que mandaba? Ella no manda ni en su chacra, no manda ni en su vida. Es patética, su actitud es patética, nos ha dado pena a todo el Perú (...) Una mujer que sale a defender a su agresor tiene que darnos vergüenza", dijo Magaly Medina.

La presentadora de televisión aseguró también que no verá este sábado la edición de 'El Valor de la Verdad' de Nicola Porcella y que solo lo verá el lunes porque es parte de su trabajo.