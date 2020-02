Magaly Medina sobre demanda a Rodrigo González: “Lo peor que puede hacer una mujer es victimizarse”

Magaly Medina sale a defender a Rodrigo González tras conocer que varias figuras de Latina lo han denunciado por violencia contra la mujer.

“En este país, donde las mujeres somos golpeadas, destrozadas, apaleadas, maltratadas, humilladas, por nuestras parejas, novios, convivientes, exconvivientes, donde somos quemadas, lapidadas, enterradas casi vivas; la señora Umbert, la señora Schwarz y la otra señora Mamacha y hasta Tili Lozano se van a una comisaría, hacen cola y se sientan haciendo perder el tiempo a la PNP cuando, en vez de atenderlas a ellas, debería atender a la mujer golpeada, magullada, destrozada con la autoestima por el piso, acosada por el ex marido borracho”, comentó Magaly en su programa de TV.

Luego continuó con: “nosotros que estamos frente a una cámara estamos propensos a que nos critiquen, critiquen nuestra labor periodística, critiquen todo, de lo contrario Juliana Oxenford no podría criticar a los congresistas, no podría criticar a los ministros de Estado, al presidente”.

La conductora de TV mostró imágenes de mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas, comentando que ellas son las que deben recibir todo el apoyo de las autoridades.

“Lo peor que puede hacer una mujer es victimizarse cuando no tiene que hacerlo, porque eso se llama manipulación malsana y nosotras las mujeres tenemos que aprender y decirle al resto del mundo que somos fuertes, nosotros no nos victimizamos y lloramos solo para causar la compasión del resto, las de nuestro género somos fuertes, ¿entendido? Yo no lloriqueo por nada, no ando lloriqueando por los rincones. Si me pasa algo, no me estoy victimizando. Víctimas reales hay todos los días en el Perú, en todos lados”.

