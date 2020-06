La denuncia de acoso que hizo la periodista Mabel Huertas sigue dando de qué hablar. Una de las últimas en manifestarse respecto al tema fue Magaly Medina, quien se mostró indignada y condenó la actitud del trabajador de la tienda por departamento.

“La periodista de Panamericana Televisión denunció que la persona que le llevó el delivery le escribió a su número privado y le echó un piropo, lo que desató su enfurecida reacción, ella tuiteó inmediatamente (el hecho)”, señaló al inició Magaly Medina.

Tras ello, Magaly tildó de “maleducado” y “gilerito” al repartidor. “Gilerito resultó el repartidor de la tienda. Aprovechó que tenía el teléfono, el número, el whatsapp. La vio en persona, se quedó deslumbrado y sucumbió a la tentación de escribirle. Maleducado por donde lo miren”, dijo la figura de ATV en la reciente edición de su programa.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” también se refirió a las opiniones opuestas que se generaron en redes sociales por la denuncia de la periodista, pues muchos internautas consideraron que estaba “exagerando”, y otros la respaldaron.

En otro momento, Magaly Medina reveló cómo hubiera reaccionado ella ante el mensaje. “¿Por qué te va a ‘gilear’ alguien? Por supuesto yo hubiera bloqueado, no lo hubiera hecho público de repente, pero eso ya depende de cada persona (...) a mí me parece incomodísimo.”, enfatizó Medina.

“Bueno puede ser un piropo, pero esto no es una red social como Instagram, donde alguien si te dice un piropo, tú respondes, pero en el teléfono es parte de tu privacidad, así como no dejas que nadie vea lo que tienes en el teléfono porque es tu mundo privado, entonces una persona que no conoces no puede venirte a ‘gilearte’”, añadió.

