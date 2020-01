Luego de los constantes ataques verbales entre Milagros Leiva y Juliana Oxenford, Magaly Medina aseguró que si ella empezara a investigar más, la ahora conductora de Willax “quedaría por las patas de los caballos”.

“Dejen a la pobre en Willax. Lo que diga no me incomoda, más bien creo que ella incomodaba al canal porque cuando tienes rating, te quedas. Pero si no lo tienes, te chotean. Imagínate si Juliana o yo comenzáramos a investigar y sacar todo, no solo lo de Belaunde Lossio, sino otras cosas, olvídate, quedaría por las patas de los caballos... Hay que dejarla trabajar, está en Willax, ahí no molesta a nadie. Es un canal pequeño de cable, y quizá yo pueda trabajar allí, pero seguro que será al término de mi carrera. En esta gran selva (televisiva) solo están los canales 2, 4 y 9”, dijo Magaly.

Hace unos días, Juliana Oxenford comentó en el programa de Magaly Medina que no le cae bien Milagros Leiva, ya que es una persona que juega sucio.

“Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?”, dijo Oxenford.

Milagros Leiva confesó en una entrevista para Capital, que está sorprendida por las palabras de su colega y aseguró que no recuerda alguna entrevista memorable y que no es audaz.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo (…) Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, sentenció.

En la entrevista, Milagros Leiva dejó un mensaje directo a Magaly Medina, quien confesó en la última edición de su programa que no le “cae muy bien”.

“Para las dos (Magaly y Juliana) les interesa mucho el rating. Bueno, en lugar de estar hablando tanto de mí, que trabajen y que hagan rating haciendo lo que saben hacer”, apuntó.

