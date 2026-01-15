Mientras se recupera de una operación en el rostro, Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores. No obstante, algunos usuarios la compararon con Janet Barboza, lo que llevó a la conductora a salir en su defensa.

De forma particular, la conductora aseguró que Barboza se ha sometido a muchas más cirugías que ella, aunque sostuvo que no habría acudido a un buen especialista, razón por la cual —según dijo— los resultados no habrían sido los mejores.

“ Janet Barboza se ha hecho cincuenta mil retoquitos tan feos y tan mal hechos ”, señaló la periodista.

“ Eso les pasa por irse a baratos, que le han puesto tantos rellenos que no puede ni quitárselos. Su rostro cuando animaba en sus programas era diferente. Era una chica guapa, de rasgos muy guapos ”, agregó Medina, recordando los inicios de Janet Barboza en la televisión peruana.

Por otro lado, Magaly Medina afirmó que Janet Barboza no se habría sometido a tratamientos faciales con profesionales adecuados, motivo por el cual —según su opinión— luce “muy diferente” a como era antes.